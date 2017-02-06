إشراك المساجد في التحسيس بمخاطر القاتل الصامت : تسجل قتيلان بالغاز وإنقاذ وإسعاف 45حالة خلال شهر بالمسيلة





سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة خلال شهر جانفي في حوادث الاختناق وخاصة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون على مستوى الولاية 19 تدخل تم فيها إنقاذ وإسعاف 45 شخص, وهلاك شخصين وفي إطار هذا السياق يتم إشراك المساجد في حملة الوقاية من أخطار الغاز الكاربون يوم الجمعة 03/02/2017 قام الرائد رابح بن محي الدين المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية )بزيارة إلى بلدية عين الملح ولاية المسيلة حيث تنقل الى العائلة المتكونة من 05 أفراد التي تم إنقاذها وإسعافها مؤخرا من الموت المحقق جراء استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفئة. حيث وقف على حيثيات الحادثة وأسبابها لتوجيه رسالة توعية عاشها الأب وأفراد أسرته ثم التوجه إلى مسجد عثمان بن عفان ببلدية عين الملح لتنشيط درس الجمعة. حول الغاز و الفيضانات وحوادث المرور، و طرق الوقاية من هذه الأخطار والمقاييس التي تقي منها . وأوضح المعني انه أصبح ضروريا إشراك المساجد كهمزة وصل بين المؤسسات والمجتمع الجزائري للحد من هذه الحوادث وقد لقيت دروس الجمعة استحسان المواطنين، هذه الظاهرة التي أصبحت تسجل أرقامها خطورة تستدعي تكاثف الجهود يضيف المتحدث وهذا من خلال عمليات التحسيس في أوساط مختلف فئات المجتمع من المدرسة إلى المسجد إلى كل فضاء من شأنه توصيل الرسالة الهادفة لإبراز خطورة ما يسمى بالقاتل الصامت وتأتي العملية التحسيسية في ظل الحصيلة التي سجلت خلال الشهر الماضي من سنة 2017وكانت خلالها بمدرسة في مدينة سيدي عيسى حيث المصالح المعنية تمكنت حينها من إنقاذ وإسعاف حوالي 25تلميذ وتلميذة.

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