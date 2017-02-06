تيسمسيلت: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات





في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر إقليم ولاية تيسمسيلت، و بناءا على معلومات تحصل عليها عناصر فرقة الأبحاث للدك الوطني بتيسمسيلت حول نشاط عصابة إجرامية متخصصة في المتاجرة والترويج للمخدرات تنشط عبر ولايتي تيسمسيلت وتيارت، وبعد الاستغلال الأمثل للمعلومات، تم بتاريخ 01/02/2017 توقيف سيارتين وحجز كمية من المخدرات كانت قادمة من ولاية تيارت مع توقيف ثلاثة أشخاص. بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت عن القضية، ومواصلة للتحريات تمكن فريق التحقيق بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص من حجز كمية ثانية من المخدرات. مكنت هذه العملية النوعية من شل نشاط العصابة الإجرامية المتكونة من 04 أشخاص (شخص في حالة فرار)، والتي أفضت إلى حجز حوالي 10 كلغ من الكيف المعالج وسيارتين وثلاثة هواتف نقالة مع استرجاع مبلغ مالي راجع من عائدات ترويج هاته السموم. تجدر الإشارة أن أفراد العصابة يعتبرون من بين أخطر تجار المخدرات المروجين لهذه السموم عبر مختلف مناطق الولاية. سيتم تقديم أفراد العصابة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت.

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