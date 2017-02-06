أريد حسين: السجناء يستفيدون من قروض مصغرة





أكد مدير تنسيقية تسيير القرض المصغر لولاية تيزي وزو أريد حسين استفادة 41 من خريجي المؤسسات العقابية من بينهم امرأة من قروض تحفيزية لإنشاء مؤسسة منتجة صغيرة خلال العام المنصرم. وأوضح أريد يوم الأحد، أن عملية الموافقة و التمويل المصغر للمشاريع الاقتصادية التي يتقدم بها خريجي السجون أضحت خلال السنوات الأخيرة تحظى بالتشجيع من قبل المصالح اللامركزية لوكالة تسيير القرض المصغر و ذلك قصد إنجاح مسعى إعادة الإدماج المهني لهذه الفئة التي حظيت عبر مؤسسات إعادة التربية الثلاث بالولاية ( تيزي وزو و ذراع الميزان و عزازقة) ب 21 يوما إرشاديا. وأشار نفس المصدر إلى أن تنسيقية تيزي وزو لتسيير القرض المصغر ساهمت في تمويل 813 مشروعا مودعا على مستوى مصالحها خلال السنة المنقضية منها391 وحدة بادرت بها النسوة و هو الأمر الذي أفضى في الميدان إلى إنشاء 872 فرصة عمل دائمة و مباشرة. وشملت هذه المشاريع مجالات شتى على غرار الفلاحة و تربية المجترات الصغيرة و صناعة صغيرة وخدمات و تجارة و حرف تقليدية وغيرها. من جهة أخرى ذكر المصدر أن إطاراته نشطت خلال السنة المنصرمة 16 حصة اتصالية على مستوى مراكز و معاهد التكوين و التعليم المهنيين لاستقطاب المزيد من حملة المشاريع المستقبلية إلى جانب مشاركة 800 حامل مشروع استثمار مصغر من دورات تدريبية مرافقة في آليات تسيير المؤسسة الصغيرة جدا و في الثقافة المالية. وذكر ذات المصدر أن التنسيقية المحلية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قد ساهمت منذ سريان نشاطها (2005 إلى نهاية عام 2016) في منح ما مجموعه 591 20 قرضا تمويل لتجسيد مشاريع اقتصادية و شراء للمواد الأولية الضرورية مسفرة عن استحداث 29.941 منصب عمل لتبلغ حصة الإناث بها 275 27 فرصة شغل يليها 70 منصبا مماثلا لعناصر معاقة. وأعتبر مدير تنسيقية تيزي وزو لتسيير القرض المصغر بالمناسبة أن نسبة استرداد القرض تعد "جد مقبولة" حيث تناهز70 بالمائة.

عدد القراءات 43 مرة | قراءات اليوم 43 مرة