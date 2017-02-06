عبد القادر مساهل: موقف الجزائر ثابت من حل سياسي للأزمة الليبية





جدد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, التأكيد على "موقف الجزائر الثابت" من أجل حل سياسي للأزمة الليبية دون أي تدخل خارجي, كما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و أوضح نفس البيان أنه عقب استقبال مساهل لوفد ليبي متكون أساسا من ضباط بقيادة الجنرال محمد الغسري, يمثلون قيادة عملية "البنيان المرصوص", أكد الوزير على "موقف الجزائر الثابت" من اجل حل سياسي للأزمة الليبية, مذكرا أيضا ب"جهود الجزائر المتواصلة (في هذا الشأن) بعيدا عن كل تدخل خارجي في هذا البلد الشقيق والجار". و أضاف البيان أن مساهل حيا "الانجازات العسكرية الليبية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب في مدينتي سرت وبنغازي وكذا في العديد من المدن الليبية الأخرى". ومن جهته نوه الوفد الليبي ب"الدور الفعال والثابت" الذي تلعبه الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية, في إطار الاتفاق الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة. كما اغتنم الوفد الليبي زيارته للجزائر لتقديم "عرض شامل" للعمليات العسكرية في البلاد (ليبيا) لا سيما لتحرير مدينة سيرت من التنظيمات الإرهابية. ويأتي هذا اللقاء, يضيف البيان, في إطار السبل والوسائل الرامية لتعزيز الحوار الليبي الشامل في إطار ديناميكية إيجاد حل سياسي توافقي والمصالحة الوطنية الليبية. للإشارة تندرج زيارة الوفد الليبي, في إطار المشاورات حول آخر تطورات الوضع في ليبيا لا سيما على الصعيدين السياسي والأمني. كما تأتي في سياق مختلف اللقاءات التي تحتضنها الجزائر لمسؤولين سياسيين وبرلمانيين وممثلين آخرين ليبيين, وذلك على ضوء الجهود التي تقوم بها الجزائر على نهج الحوار بين الليبيين.

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