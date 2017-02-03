



تأهل منتخب الكاميرون إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية الغابون 2017 بعد فوزه على غانا 2-0، الخميس 2 فبراير، لتضرب الأسود غير المروضة موعدا مع المنتخب المصري في النهائي الأحد المقبل.

فيما سيكتفي منتخبا غانا وبوركينا فاسو بلعب النهائي الصغير لتحديد صاحب المرتبة الثالثة السبت 4 فبرايروسجل هدفي الكاميرون، مايكل نجاديو نجادجوي في (د.72)، وكريستيان باسوغوغ بعد هجمة معاكسة من باسوغوغ الذي انفرد بالحارس رزاق بريمة ووضع الكرة في الشباك في (د.90+3).وستواجه الكاميرون في المباراة النهائية الأحد 5 فبراير/شباط، في ليبرفيل منتخب مصر المتأهل على حساب منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.وسيدافع الفائز بكأس الأمم الأفريقية في الغابون 2017 عن أفريقيا في كأس القارات روسيا 2017.

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