(حجز06 قناطير من الكيف المعالج





في إطار مكافحة الإرهاب، وبناءً على الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لإيليزي، يوم أول فيفري 2017، إثر كمين تم نصبه بمنطقة الحمراء، تبعه اشتباك مع مجموعة متكونة من ثلاثة (03) إرهابيين مروجي مخدرات، أسفر على القضاء عليهم واسترجاع مسدسين آليين (02) من نوع كلاشنيكوف وستة (06) مخازن وكمية معتبرة من الذخيرة (1400 طلقة) وأربعة (04) أجهزة اتصال عبر الاقمار الاصطناعية.

هذه العملية مكنت كذلك من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج كانت بحوزة المجرمين تُقدر بستة (06) قناطير، كانت محملة على متن مركبة رباعية الدفع.

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