ألفا كوندي يشيد بالرئيس بوتفليقة و التزامه لصالح القضايا الإفريقية
أشاد الرئيس الغيني و الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ألفا كوندي يوم الثلاثاء بأديس أبابا برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التزامه " الثابت" لصالح القضايا الإفريقية. و في مداخلة له خلال حفل اختتام قمة الاتحاد الإفريقي الـ28 ذكر الرئيس الغيني بأن الرئيس بوتفليقة كان أصغر رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة و بهذه الصفة يكون " قد ساهم بشكل واسع" في تحرير القارة الإفريقية و الدفاع عن قضاياها العادلة. و على سبيل المثال تطرق المتدخل إلى دعمه الكبير لشعب جنوب إفريقيا تحت إشراف المؤتمر الوطني الإفريقي في نضاله ضد نظام الأبرتايد.
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