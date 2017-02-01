عبد القادر مساهل: إعادة انتخاب إسماعيل شرقي اعتراف بجهود الجزائر
أكد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن إعادة انتخاب إسماعيل شرقي لعهدة ثانية كمفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن هو "انتصار كبير" للجزائر و "اعتراف" بجهودها من أجل السلم و الأمن بالقارة.
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