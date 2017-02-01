سلال : الجهود المبذولة من قبل إفريقيا تسمح بالتعامل بشكل أحسن مع التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة





أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء بأديس أبابا أن الجهود المبذولة من قبل الدول الإفريقية في مجال البيئة تسمح بالتعامل بشكل أحسن مع التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة. وصرح سلال بمناسبة دراسة ندوة الاتحاد الإفريقي لتقرير نشاطات لجنة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي حول التغيرات المناخية أن "الجهود المبذولة من قبل الدول الإفريقية في مجال البيئة و روح التشاور و التنسيق التي تحرك الموقف الإفريقي حول التغيرات المناخية تسمح لنا اليوم بالتعامل بشكل أحسن مع التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية". وأكد سلال أنه "بالرغم من الفوارق الاقتصادية التي تمس العديد من أقاليم قارتنا و كذا الهشاشة المترتبة عن الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية إلا أن التزامانا المشترك بقي ثابتا". وأضاف سلال أن هذا الالتزام "يستحق أن يدعم بشكل متزايد" و ذلك عن طريق حشد "مستمر" للقارة الإفريقية التي ساهمت "كثيرا" في وضع الموقف الإفريقي المشترك. وذكر سلال في هذا الصدد أنه تم اتخاذ مبادرتين "بارزتين" في مكافحة التغيرات المناخية في إطار الاتحاد الإفريقي حيث تم إطلاقهما خلال الندوة الدولية الـ 21 حول التغيرات المناخية ألا و هي المبادرة الإفريقية حول الاندماج و مبادرة تطوير الطاقات المتجددة. وأكد سلال أن "بلداننا أشارت إلى ضرورة التحكم في هاتين المبادرتين من قبل منظمتنا القارية" موضحا أن "العمل الواجب علينا انجازه في هذا المجال يستدعي بالدرجة الأولى تنسيقا مع كافة المجتمع الدولي". وفي هذا السياق، أوضح الوزير الأول أنه يجب في هذا الإطار "أن يضمن تطبيق اتفاق باريس معالجة متوازنة و مكيفة لوسائل تعبئة الموارد بما فيها الموارد المالية". وأضاف أن إلزام البلدان المتقدمة في إطار اتفاق باريس بتوفير 100 مليار دولار سنويا في حدود 2020 لفائدة البلدان النامية "يعد تقدما معتبرا يجب أن يجسد بأعمال ملموسة ميدانيا". وسجل سلال أنه "بالرغم من التقدم المحرز إلا أن البلدان الإفريقية تواجه تحديات كبيرة يستدعي رفعها تشاورا أحسن و كذا توزيعا منصفا لوسائل المكافحة". وبخصوص الجزائر قال الوزير الأول أن البلد "الذي اكتسب خبرة هامة في هذا المجال و الذي يرغب في وضعها تحت تصرف البلدان الإفريقية مستعد كامل الاستعداد لمواصلة عمله لصالح تكفل أحسن بهذه التحديات من أجل بيئة سليمة". وكان سلال قد حل يوم السبت بأديس أبابا ليمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الدورة العادية ال28 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي.

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