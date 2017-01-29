لعمامرة يؤكد على ضرورة أن يكون إصلاح الإتحاد الإفريقي "عمليا و ليس سياسيا"





أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة اليوم بأديس ابابا على ضرورة أن يكون إصلاح الإتحاد الإفريقي "عمليا و ليس سياسيا". وفي تصريح للصحافة قبيل إنطلاق أشغال خلوة رؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي لمناقشة التقرير التمهيدي الذي أعده الرئيس الرواندي، بول كاغامي، حول إصلاح الإتحاد، ذكر لعمامرة أن "الرئيس كاغامي قد تم تكليفه خلال قمة كيغالي في جويلية 2016 لإعداد هذا التقرير و سنرى ما هي الاقتراحات التي سنتبناها". وشدد الوزير على أن الإصلاحات "لابد أن تكون عملية و تقنية أكثر منها سياسية لأن الجوانب السياسية مرضية بالنسبة لنا"، مضيفا أن الجزائر "مع المبادئ المكرسة في ميثاق الاتحاد الإفريقي". وتابع لعمامرة قائلا :"المطلوب ليس إصلاحا جوهريا يمس مبادئ وأهداف الاتحاد و لكن تعديل لبعض الأمور الطفيفة التي بإمكانها التحسين من فعالية و مردود المنظمة"، داعيا إلى استخلاص الدروس من تجربة الإتحاد الإفريقي طيلة السنوات الماضية لإدخال هذه الإصلاحات.

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