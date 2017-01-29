توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس





أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس ، عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس الناحية العسكرية الاولى . وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بجانت الناحية العسكرية الرابعة، (16) بندقية صيد. وبتلمسان ومعسكر الناحية العسكرية الثانية ، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود (175) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من جانت الناحية العسكرية الرابعة وبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة ، (24) مهربا وحجزت (03) مركبات رباعية الدفع وشاحنتين و(09) أطنان من المواد الغذائية و(800) لتر من الوقود و(26) جهاز كشف عن المعادن و(08) مولدات كهربائية و(09) مطارق ضغط.من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من بشار وجانت وبسكرة، (32) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة.

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