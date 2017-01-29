سلال يتحادث بأديس ابابا مع الأمين العام للأمم المتحدة





تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد باديس ابابا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش و هذا عشية انعقاد الدورة ال28 لقمة الإتحاد الإفريقي المقررة يومي الإثنين و الثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية. وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء أعرب غوتيريش عن ارتياحه "للتعاون الهام" القائم بين الجزائر و منظمته في مختلف المجالات على غرار التغيرات المناخية و التنمية و السلم و الأمن. وأشار الأمين العام الأممي إلى أنه تطرق رفقة سلال إلى "الإنشغالات المتبادلة " لاسيما الوضع في مالي و ليبيا و المسالة الصحراوية بحيث صرح في هذا الشأن "كان لنا تبادل هام و مفيد لوجهات النظر". وجرت المحادثات بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

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