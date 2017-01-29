وقفة ترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين





نظمت يوم السبت بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة وقفة ترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة الأمين العام السابق للاتحاد وذلك في الذكرى الـ20 لاغتياله من قبل مجموعة إرهابية. وحضر مراسم وقفة الترحم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ووزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس و الأمين العام السابق لمنظمة إتحاد النقابيين الأفارقة ديوب دنبا وكذا ممثلين عن تنظيمات المجتمع المدني وعائلة ورفقاء الفقيد. وقد تم بالمناسبة قراءة الفاتحة على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة ووضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد له بساحة دار الشعب. يذكر فان الفقيد بن حمودة يعتبر من أوائل مؤسسي اللجنة الوطنية للدفاع عن الجمهورية بعد وقف المسار الانتخابي في جانفي 1992. و قد اغتيل من طرف مجموعة إرهابية يوم 28 جانفي 1997 عند خروجه من مكتبه بدار الشعب و كان قبلها قد تعرض لمحاولة اغتيال بحي قاريدي بالعاصمة نفذتها مجموعة إرهابية.

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