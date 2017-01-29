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29/01/2017 10:33:00

غول: "تصفيات كأس إفريقيا لها مسؤوليها ووزارتها"


·      جمع التوقيعات هي بمثابة حملة مسبقة

 رفض رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، الخوض في البلبلة التي أعقبت خسارة الفريق الوطني وحول رئيس الفدرالية الجزائرية الحاج روراوة، مؤكدا أن تصفيات كأس إفريقيا لها مسؤوليها ولها وزارة معنية والتقييم والمحاسبة الحكومة لديها الآليات والفضاءات التي تضع من خلال النقاط على الحروف، داعيا  الطبقة السياسية للتنافس الإيجابي وأخلقة العمل السياسي. وأوضح غول خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة تأسيس مجلس الرياضة لولاية الجزائر أن جمع التوقيعات هي بمثابة حملة مسبقة للحزب وتوسيع الانخراط وهو عمل ايجابي بالنسبة للحزب، مفيدا " تاج لا يتدخل في شؤون الغير ولا يتكلم  كناطق رسمي لأحزاب أخرى كما أن حزب "تاج" ينادي بأخلقة العمل السياسي"،مؤكدا أن "تـــاج" لا يتدخل في شؤون أحزاب غيره ويعتبره خط أحمر، وأنه  لا يتكلم  كناطق رسمي لأحزاب أخرى، كما أن حزب "تاج" ينادي بأخلقة العمل السياسي. وأضاف غول"نريد من خلال فتح هذه الفضاءات أن نشجع بالخصوص الشباب للانخراط القوي في الفضاءات الرياضية لأن من خلال الرياضية نستطيع أن تدفق كل  الطاقة الكبيرة الجياشة الموجودة عند الشباب في فضاء طبيعي ومريح"، داعيا للانخراط في فضاء الرياضة من اجل الابتعاد عن الآفات الاجتماعية  والعنف، مستطردا:" قرر حزب تاج تأسيس المجلس الوطني للرياضة بعد تنصيب المجالس الولائية سنعمل على تدعيم الرياضة، كما سنتعاون مع كل السلطات سواء الوزارة أو هيآت من أجل عملية التحسيس والتوعية"، داعيا للدخول في كل  الفضاءات حتى لا يبقى الشباب على هامش المشهد السياسي كمتفرج. وقال عمار غول حول قوائم الحزب الانتخابية التي سيدخل بها معترك التشريعيات المقبلة، إن "تاج" فتح قوائمه لإطارات الشابة ضمن قوائمنا لشباب  80 بالمئة نقدم"، موضحا أن الحزب نصب  48 لجنة ولائية للترشيحات ، وأضاف:" قدمنا الاسبوع الفارط تقييم  لعمل لجان الترشيحات وقدمنا تلك الحصيلة التي قيمناها بكل ايجابية وسهرنا على تحديد شروط في لائحة الترشيحات"، مستطردا:" قوائمنا مفتوحة للجميع حتى خارج مناضلي الحزب القوائم يكونها 80 بالمئة في كل قائمة سواء على مستوى الولاية او الجالية من الشباب القائمة يتصدرها إطارات والطاقات"، داعيا الأحزاب الموجودة في الساحة بضرورة التنافس إيجابي ومثير، وأضاف:" ..في حال حلت  ثقافة التجريح فنكون أخرنا الوطن الوراء"، مطالبا الفاعلين المساهمة في أخلقة العمل السياسي والتنافس في البرامج مع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وأفاد رئيس الحزب:" ..حصة المرأة في قوائمنا كما حدده القانون الانتخابات الذي يحدد نسبة المرأة 30 بالمئة، وستكون مكانة المرأة في قوائم حزب " تاج"  أكبر بكثير مما حدده القانون"،  موضحا أن الحزب اشترط أن يكون هناك تمثيل كل المترشحين لولاياتهم وفي مستوى التنافسية مقارنة على الأحزاب الأخرى. وحول خسارة المنتخب الوطني ورئيس الفدرالية الجزائرية الحاج روراوة فقال "نحن حيي  كل الرياضيين لا نؤيد أي جهة ولسنا ضد جهة، أما خسارة المنتخب الوطني وخروجه المبكر من تصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم لها مسؤوليها ولها وزارة معنية والشيء الذي وصل إليه من طرف الفريق الوطني يقيم في اطار من طرف المسؤولين على الفريق لأننا فعلا وبكل مرارة عشنا الخسارة المبكرة للفريق الوطني وهو غير مقبول أما التقييم والمحاسبة الحكومة لديها الآليات والفضاءات ومن خلالها تكون المحاسبة وتوضع النقاط على الحروف".

 

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غول: "تصفيات كأس إفريقيا لها مسؤوليها ووزارتها"

·      جمع التوقيعات هي بمثابة حملة مسبقة  رفض رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، الخوض في البلبلة التي أعقبت خسارة الفريق الوطني
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