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25/01/2017 00:19:00

"الزهار": هناك تحسن في العلاقة مع مصر


كد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، الثلاثاء 24 يناير، أن هناك تحسنا في العلاقة بين الحركة ومصر.

وقال الزهار في تصريحات، نشرت على موقع "الرأي" الإخباري الفلسطيني، إن هناك لقاءات تجرى بين قيادات "حماس" المتواجدة حاليا في مصر من جهة، متمثلة بإسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق وروحي مشتهى، والإدارة المصرية من جهة أخرى لبحث العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع والعلاقة بين الطرفين.

وأشار القيادي الفلسطيني إلى التوصل إلى اتفاق لضبط الحدود، مضيفا "أنهم لم يوافقوا على بعض البنود والشروط الأخرى" دون مزيد من التوضيح.

ورأى الزهار "أن الأزمة بخصوص معبر رفح "مصطنعة بامتياز"، مضيفا أن حماس وغزة قادرة على أن تصل بعلاقاتها مع مصر إلى نقطة تبادل تجاري بقيمة 7 مليارات دولار في السنة.

المصدر: أ ف ب

 

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"الزهار": هناك تحسن في العلاقة مع مصر

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"الزهار": هناك تحسن في العلاقة مع مصر

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