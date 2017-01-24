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24/01/2017 22:30:00

المغرب يجرد كوت ديفوار من لقب بطل القارة السمراء


اسود الاطلس الى الدور الربع النهائي

نزع منتخب المغرب منافسه الإيفواري من لقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في طريقه إلى الدور ربع النهائي، إثر تغلبه عليه، في اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء 24 جانفي

ويدين المغرب بالفضل في انتصاره التاريخي للاعبه رشيد عليوي، الذي أحرز الهدف "الذهبي" لمنتخب "أسود الأطلس"، في الدقيقة 64، بتسديدة مدهشة، من مسافة بعيدة، خارج منطقة الجزاء، في المقص الأيمن البعيد.

واحتل المغرب المرتبة الثانية في المجموعة الثالثة، وبالتالي سيكون في دور الثمانية الكبار، بانتظار بطل المجموعة الرابعة، التي يتصدرها منتخب غانا برصيد 6 نقاط قبل مباراته ضد وصيفه المصري برصيد أربع نقاط، بينما تحتل مالي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتواجه في الجولة الأخيرة أوغندا، متذيلة المجموعة من دون رصيد، وبالتالي خرجت رسميا من البطولة.

بينما فشل منتخب كوت ديفوار، في مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، بعد أن احتل المركز الثالث، برصيد نقطتين، وخرج مع منتخب توغو، صاحب المركز الرابع الأخير، برصيد نقطة يتيمة، من الدور الأول للبطولة. 

وبدأ الفرنسي هيرفي رينارد "الثعلب الماكر"، المدير الفني للمنتخب المغربي، بالتشكيلة الأساسية التالية لأسود الأطلس لمواجهة الأفيال الإيفوارية:

12- منير المحمدي

2- حمزة منديل

4- مروان دا كوستا

5- المهدي بنعطية

6- رومان سايس

17- نبيل درار

8- كريم الأحمدي

11- فيصل فجر

14- مبارك بوصوفة

7- يوسف النصيري

20- عزيز بوهدوز.

 


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