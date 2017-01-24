كأس العالم العسكرية.. مواجهة نارية بين الجزائر و مصر
يلتقي اليوم، الفريق الوطني العسكري نظيره المصري، في الدور الربع النهائي لكرة القدم كأس العالم العسكرية في مواجهة مصيرية على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضى ببوشر، ببطولة كأس العالم العسكرية المقامة حاليًا في سلطنة عمان .. منتخب الجزائر نجح فى الفوز بمبارياته الثلاث والحصول على العلامة الكاملة حيث فاز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف ثم الفوز على إيران بثلاثية مقابل هدف وأخيراً الفوز على كوريا الشمالية بهدفين مقابل هدف بينما حقق الفراعنة تعادلين وفوز فى مباريات المجموعة الرابعة بدأت بالتعادل مع بولندا بهدف لكل فريق ثم الفوز على كندا برباعية دون رد وأخيراً التعادل السلبى مع منتخب سوريا.
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