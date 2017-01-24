

كأس العالم العسكرية.. مواجهة نارية بين الجزائر و مصر يلتقي اليوم، الفريق الوطني العسكري نظيره المصري، في الدور الربع النهائي لكرة القدم كأس العالم العسكرية في مواجهة مصيرية على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضى ببوشر، ببطولة



تحديد هوية الارهابي المقضى عليه مؤخرا بولاية جيجل (وزارة الدفاع) تم تحديد هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه خلال العملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الجمعة الماضي بالميلية, ولاية جيجل, حسب ما



5 قتلى و 2241 تدخل جراء التقلبات الجوية الأخيرة أكد مسؤول المركز العملياتي لتسيير ومتابعة التقلبات الجوية حسان قاسيمي لدى استضافته في برنامج للقناة الإذاعية الثالثة أن التقلبات الجوية الإستثنائية تسببت في وفاة خمسة أشخاص منهم



الرئيس الصحراوي يدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمساعدة اللاجئين الصحراويين دعا الرئيس الصحراوي, إبراهيم غالي, اليوم بالجزائر, المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة, إلى تكثيف الجهود من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين في



المنتخب الجزائري: "الفاف" تؤكد رسميا رحيل ليكانس أكدت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) هذا الثلاثاء رسميا رحيل الناخب الوطني، جورج ليكانس وبقية اعضاء طاقمه الفني، غداة إقصاء "الخضر" من الدور الأول لكاس



سوريون فروا من القصف والموت ليواجهوا أمراض السكري في مخيمات اللاجئين مؤتمر أستانة لن يوقف الحرب الأهلية فالأطراف الغائبة أهم من الحاضرة شردت الحرب الأهلية السورية الملايين وراح ضحيتها نصف مليون نسمة وتضررت معظم البنى التحتية في



تخصيص 44 محيطا فلاحيا بأنقوسة بورقلة خصص 44 محيطا فلاحيا لترقية الإستثمار الفلاحي بدائرة أنقوسة بولاية ورقلة حسبما كشف عنه القسم الفرعي للفلاحة بهذه الجماعة المحلية. وتضم هذه المحيطات الفلاحية التي أنشئت



المدير العام محمد بلعبدي يؤكد: الديوان الجزائري المهني للحبوب يستثمر في الإنتاج للتقليل من فاتورة الواردات يعتزم الديوان الجزائري المهني للحبوب الاستثمار لأول مرة في الإنتاج المحلي بغرض المشاركة في الإستراتيجية الوطنية للتقليل من الواردات، حسبما أفاد به مديره العام محمد



استرجاع قذيفة حربية تعود إلى الحقبة الاستعمارية بعنابة استرجعت قوات الشرطة لأمن ولاية عنابة مؤخرا، قذيفة حربية تعود إلى الحقبة الاستعمارية التي شهدتها الجزائر. وتعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح الأمن الوطني لبلاغ مفاده