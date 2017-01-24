5 قتلى و 2241 تدخل جراء التقلبات الجوية الأخيرة





أكد مسؤول المركز العملياتي لتسيير ومتابعة التقلبات الجوية حسان قاسيمي لدى استضافته في برنامج للقناة الإذاعية الثالثة أن التقلبات الجوية الإستثنائية تسببت في وفاة خمسة أشخاص منهم أربعة جرفتهم الوديان، فيما لقت الضحية الخامسة حتفها غرقا في نفق وسط الجزائر العاصمة. وسجل المتحدث ذاته أن التقلبات الجوية التي صاحبها سقوط كميات هامة من الثلوج في المناطق ذات التضاريس الوعرة تطلبت 2241 تدخلا من قبل مصالح الحماية المدنية مدعمة بعناصر الجيش الوطني الشعبي، وقد تم في هذا الإطار فتح 115طريقا للتواصل وتقديم يد العون للاشخاص المحاصرين. وذكر أن الولايات الأكثر تضررا من هذه التقلبات هي :تيزي وزو، بجاية، البويرة ،ميلة، سطيف، المدية ،جيجل، الأغواط، المسيلة، باتنة، تيسمسيلت ،سعيدة والبيض. هذا ولم يقدم مسؤول المركز العملياتي لتسيير ومتابعة التقلبات الجوية أرقاما خاصة بعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الظروف التي لها علاقة مباشرة أوغير مباشرة بالتقلبات المناخية القاسية كؤلئك الذين لقوا حتفهم بسبب الإختناقات بأحادي غاز الكربون أ و في حوادث المرور وقال إنها تصنف في خانات أخرى بعيدا عن هكذا ظروف.

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