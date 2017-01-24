المنتخب الجزائري: "الفاف" تؤكد رسميا رحيل ليكانس

أكدت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) هذا الثلاثاء رسميا رحيل الناخب الوطني، جورج ليكانس وبقية اعضاء طاقمه الفني، غداة إقصاء "الخضر" من الدور الأول لكاس إفريقيا للأمم 2017 المتواصلة بالغابون. وذكر بيان للفاف: "غداة الإقصاء المبكر للمنتخب الوطني من الدور الأول لكان 2017، استقال جورج ليكانس من منصبه كمدرب وطني". وأوضح المصدر ذاته، أنه وبعد استقالة ليكانس "تمت إقالة كل أعضاء الطاقم الفني الوطني". وكان وليد صادي، مدير المنتخبات الوطنية، قد أعلن بالغابون استقالة ليكانس، ساعات فقط بعد التعادل المسجل أمام السنيغال (2-2)، في آخر خرجة للخضر في كان 2017. وكان ليكانس قد عوض الصربي ميلوفان رايفاتس على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني في أواخر شهر أكتوبر المنصرم، و ذلك في ثاني تجربة له مع الخضر الذين كان قد قادهم لفترة ستة أشهر عام 2003. وأشرف التقني البلجيكي على المنتخب الوطني في أربع مباريات رسمية لم يتذوق خلالها طعم الفوز، حيث انهزم مرتين واكتفى بالتعادل مرتين أخريين.