تخصيص 44 محيطا فلاحيا بأنقوسة بورقلة





خصص 44 محيطا فلاحيا لترقية الإستثمار الفلاحي بدائرة أنقوسة بولاية ورقلة حسبما كشف عنه القسم الفرعي للفلاحة بهذه الجماعة المحلية. وتضم هذه المحيطات الفلاحية التي أنشئت منذ 2011 و إلى غاية اليوم مساحة إجمالية قوامها 76241 هكتار، حيث جرى توزيع منها 30044 هكتار على المستثمرين الذين وصل عددهم إلى 385 مستثمر فلاحي، وكان 344 من هؤلاء المستفيدين قد تحصلوا على شهادات الانتقاء مما سمح لـ125 منهم الحصول لاحقا على عقود الامتياز الفلاحي، وبخصوص المحيطات الفلاحية الموجهة للشباب فقد جرى خلال نفس الفترة إنشاء 11 محيطا و بمساحة إجمالية قوامها 1.412 هكتار، ووصل عدد المستفيدين الشباب من هذه المحيطات التي تم في إطارها توزيع أراضي فلاحية إلى 882 شابا حيث تحصل 601 منهم على شهادات الانتقاء مما سمح لـ189 منهم الحصول على عقود الامتياز الفلاحي، و تتطلع دائرة أنقوسة الواقعة 25 كلم غرب ورقلة التي تتشكل من ثلاث تجمعات سكانية رئيسية (أنقوسة و البور وافران ) فضلا عن تجمعات سكانية أخرى ثانوية (عقلة لرباع و دبيش و الخبنة و الكم وغرس بوغفالة ) إلى أن تحتل مستقبلا مكانة رائدة في مجال الإنتاج الفلاحي على مستوى الولاية و ذلك نظرا لما تتوفر عليه من قدرات فلاحية معتبرة. وبخصوص زراعة النخيل فقد أحصي بذات الجماعة المحلية وإلى غاية الموسم الفلاحي المنقضي 177.313 نخلة من بينها 138.373 من النخيل المنتج فيما بلغ حجم الإنتاج المحقق خلال نفس الموسم 79.373 قنطار من التمور، و فيما يتعلق بزراعة المحاصيل الحقلية فقد بلغ حجم المساحة المخصصة لهذا الصنف من الزراعة 591 هكتار و بإنتاج إجمالي وصل إلى 172.101 قنطار منها 25.305 قنطار خاص بمنتوج البطاطس، وسمحت برامج تطوير نشاط تربية الحيوانات خلال السنوات الماضية بالزيادة في أعداد الماشية لتصل إلى نحو 50 ألف رأس موزعة على 16.783 رأس من الأغنام و الماعز(26.020) والإبل (7.022 رأس ) حسب إحصائيات القسم الفرعي للفلاحة بدائرة أنقوسة.

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