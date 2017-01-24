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24/01/2017 11:26:00

استرجاع قذيفة حربية تعود إلى الحقبة الاستعمارية بعنابة


استرجعت قوات الشرطة لأمن ولاية عنابة مؤخرا، قذيفة حربية تعود إلى الحقبة الاستعمارية التي شهدتها الجزائر. وتعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح الأمن الوطني لبلاغ مفاده العثور على قذيفة حربية اثناء القيام بحفريات على مستوى منطقة القصابة بعنابة، على الفور وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة، تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان، مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، أين تم استرجاع القذيفة التي تبين انها تعود الى الحقبة الاستعمارية، وعليه تم تحويلها الى المصالح المختصة.

تشديد الخناق على الشبكات الاجرامية

قامت قوات الشرطة مؤخرا بعدة عمليات نوعية بكل من الجزائر، تلمسان، قسنطينة، غرداية، تيبازة، غليزان وعنابة، سمحت باسترجاع مسدس ناري وبندقية صيد،4231 قرص مهلوس، 31 سلاح أبيض، 01 كليلوغرامو136 غرام من المخدرات، بالإضافة الى 14000 دج يرجح ان يكون من عائدات ترويج هذه السموم. كما أسفرت هذه العمليات عن توقيف 194 شخص يشكلون شبكات اجرامية قامت بالاعتداء على المواطنين باستعمال اسلحة بيضاء.وهذه العمليات تندرج ضمن مسعى المديرية العامة للأمن الوطني الرامي الى مكافحة كافة اشكال الجرائم التي تهدد أمن المواطن والممتلكات. تم فتح تحقيقات في شأن هذه القضايا من طرف مصالح الشرطة القضائية.

..وتوقيف 09 أشخاص لاستغلالهم حظائر بطريقة غير شرعية

قامت مصالح الأمن الوطني مؤخرا، بعمليات مداهمة بمختلف الأحياء وشوارع العاصمة، الهدف منها التصدي لظاهرة تنصيب الحظائر غير الشرعية من طرف بعض الشباب، على اثر هذه الحملة تمكنت الوحدات الميدانية للشرطة المنتشرة عبر اقليم ولاية الجزائر من تحديد 09 حظائر غير شرعية، أسفرت عملية مداهمتها عن توقيف 09 أشخاص، تم انجاز ملفات قضائية في حقهم وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة.

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