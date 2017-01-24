قوراية يُهاجم وزارة التضــــــــامن





هاجم رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أحمد قوارية،أمس، وزارة التضامن الوطني، داعيا في الوقت ذاته الجهات المختصة للنظر في وضعية المشردين الذين يعانون وضعا صعبا بسبب سوء الاضطرابات الجوية. وأوضح قوراية في بيان للحزب تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه، بالقول:"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة التابعة للحزب رصدت العديد من الحالات الاجتماعية من المشردين في مناطق متفرقة من الوطن بدون مأوى في مثل هذه الظروف الجوية القاسية وما يميزها من تساقط مكثف للثلوج وتدني درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر"، وأضاف": هؤلاء سيكون مصيرهم الموت إذا ما لم تتدخل الجهات المعنية وعلى رأسها مديريات النشاط الاجتماعي لانتشالهم من هذا الوضع الصعب". ودعا قوراية الهيئات المعنية بضرورة التدخل العاجل والقيام بدوريات في الشوارع والأحياء لا سيما في المدن الكبرى لإيواء المشردين، ولا تنتظر فقط تدخل الجمعيات الخيرية وذوي البر والإحسان، واصفا وزارة التضامن الوطني في قوله:" ..أصبحت هيكل بدون روح"، مشددا على أهمية أن تلعب المديريات التابعة لها من النشاط الاجتماعي الدور المنوط بها في دعم الفئات الهشة والمحرومة. هذا وأثنى المتحدث على عناصر الجيش الوطني الشعبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في فك العزلة عن الأرياف التي حاصرتها الثلوج منذ أكثر من أسبوع في عمل إنساني كبير، وقال "يحق لنا أن نفتخر بهؤلاء ونزف ألف تحية لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي والمرابطون في الحدود الساهرون على حماية الوطن من كل التحرشات في مثل هذه الاضطرابات الجوية القاسية".

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