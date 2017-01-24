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24/01/2017 10:54:00

محمد الشيخ:"انخراط المغرب اعتراف قوي بالقضية الصحراوية"


أكد القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر محمد الشيخ، أمس، أن القمة الـ28 للإتحاد الأفريقي في أديس أبابا التي ستعقد يومي الـ 30 و الـ 31 من الشهر الجاري هي متميزة لأن 54 دولة ستحضرها، موضحا أن المغرب يقوم بعدة مناورات سواء على مستوى الأمم المتحدة وكذا مع الإتحاد الأوروبي للعودة من جديد للانخراط في الاتحاد الافريقي بعد أن عاش عزلة كبيرة بعد خروجه من منظمة الوحدة الافريقية .

     المغرب ملزم باحترام ميثاق الاتحاد الافريقي في حال انخراطه

أفاد محمد الشيخ خلال نزوله ضيفا على الإذاعية الوطنية أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليس لها أي اعتراض على  انخراط المغرب من جديد في الإتحاد ،  لكن بشروط تتمثل أساسا في احترام ميثاق الإتحاد الأفريقي و هو شرط أساسي،  مؤكدا أن انخراط المغرب في الاتحاد الافريقي سيمثل انتصارا قويا للقضية الصحراوية لكون أن المغرب سيضطر للحضور  في الجلسات التي توجد بها جمهورية الصحراء الغربية  و المغرب ملزم باحترام ميثاق الإتحاد الأفريقي و هو من شروط انخراطه مجددا في الإتحاد، مفيدا أن الجمهورية الصحراوية تعد من الدول التي أسست الإتحاد الأفريقي والتي تلعب دورا بارزا و مهما و محوريا في إطار هذا الإتحاد، مشيرا إلى أنه هناك دول قليلة تدعم مسعى عودة المغرب إلى الإتحاد و هو يريد من عودته عن طريق الانخراط من جديد في الإتحاد الأفريقي خلق عراقيل و مشاكل داخل الإتحاد و هو في غنى عنها، مستطردا: ..العالم اليوم توجد به تكتلات قوية والإتحاد الأفريقي في غنى تام عن الانشقاقات وعن الخلافات داخله لأنه اتحاد قوي بمكوناته وبدوله ويسعى إلى نمو القارة، مشيرا إلى أن نوايا المغرب سيئة في هذا المسعى". وأفاد المتحدث أن الإتحاد الأفريقي كلف الرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو مبعوثا خاصا للقضية الصحراوية وهو يعمل منذ تعيينه جاهدا من أجل تحقيق السلم و من أجل أن ينظم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي حر و نزيه ، ولديه الكثير من الأنشطة لا سيما مع الأمم المتحدة، موضحا أن الإتحاد الأفريقي له اليوم تأثير قوي فهو كتلة اقتصادية وعسكرية قوية وهو يقوم بمساع من أجل أن ينظم الشعب الصحراوي استفتاء تقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة وأن الوحدة الأفريقية راعية كذلك لهذا المسعى، وعن دور الدبلوماسية الصحراوية أكد القائم بالأعمال بالسفارة الصحراوية بالجزائر أن الدبلوماسية الصحراوية تعمل في كل الاتجاهات، قائلا :"نحن أقوياء  بموقفنا و بوجودنا و بعضويتنا لدى الإتحاد و لدينا العديد من الأصدقاء و الدول التي لها تأثير و لها وزن قوي  تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".وبخصوص وضع الشباب قال محمد الشيخ إنه مثل الشعب محروم من خيراته و ثروته و الشعب الصحراوي يعيش منذ سنوات عديدة على المساعدات الدولية في حين أن دولته تكسب ثروات كثيرة و متنوعة و المغرب يقوم بنهبها بشكل ممنهج، وأضاف:"هذه السنة أصدر الإتحاد الأوروبي قانونا ساري المفعول يمنع استيراد الثروات الصحراوية وعلى الدول الالتزام بهذا القرار".

تنظيم استفتاء تقرير المصير..أهم ما نصبوا إليه

 قال القائم بالأعمال بخصوص وضعية قضية الصحراء الغربية لدى الأمم المتحدة إنها موجودة منذ 1991 عبر المينورسو التي دورها هو تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي لم يتم بعد،  موضحا أن الأمم المتحدة لم تقم بمسؤولياتها كاملة من أجل تنظيم الاستفتاء بالرغم من أن جبهة البوليساريو قدمت تنازلات كثيرة من أجل إحلال السلام ومن أجل تنظيم الاستفتاء، وأضاف:" ..مع تعيين الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي يعرف جيدا ملف القضية الصحراوية .. نأمل أن يقوم بتحريكه على صعيد أقوى". وأضاف المسؤول ذاته:"منذ طرد المغرب للمكون السياسي والإداري المينورسو لم يعد إلى عمله بشكل تام إلى حد الساعة"، مشيرا إلى أن الأخير هو الذي رفض أن يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس بجولة جديدة للمنطقة تحت ذريعة أن الحكومة  لم تشكل بعد،  معرضا عن الاتفاقيات التي قامت بها جبهة البوليساريو مع حكومته تحت مظلة الأمم المتحدة ، كما أحبط كل محاولات السلام التي قامت بها المجموعة الدولية، موضحا:" فرنسا لها دور كبير ومتصلب  في الموقف بحكم أنها تملك حق الفيتو على مستوى مجلس الأمن و هي تقوم بالعديد من العراقيل من أجل أن يبقى ملف الصحراء الغربية يدور في نقطة واحدة"، مشيرا إلى التجاوزات اليومية الممنهجة  والاعتقالات التعسفية المتواصلة  في ظل منع الصحافة والمراقبين الدوليين  من الدخول إلى الصحراء الغربية، مؤكدا أن سجناء أكديم أزيك لا يزالون يقبعون في السجون ، وقد قدموا لمحكمة عسكرية وهذا مخالف للقانون الدولي، قائلا:"المنظمات الدولية تقوم بعمل قوي في هذا الجانب حيث سجلت كل الخروقات لكن الأمم المتحدة لم تقم بمسؤولياتها ..ودولة اسبانيا لها مسؤولية تاريخية لأنها خذلت الشعب الصحراوي".

 

 

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