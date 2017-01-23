تونس تبلغ دور الثمانية الكبار لكأس إفريقيا





انتزع المنتخب التونسي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للنسخة الـ 31 لبطولة كأس إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الغابون، عقب فوزه على زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتوالى على تسجيل رباعية منتخب "نسور قرطاج" كل من، نعيم سليتي، ويوسف المساكني، وطه ياسين الخنيسي، ووهبي الخزري، في الدقائق (10، 22، 36، 45 من ضربة جزاء)، بينما سجل ثنائية زيمبابوي كل من، كنوليدج موسونا، وتينداي ندورو، في الدقيقتين (43 و58) على التوالي، من عمر المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين 23 يناير

واحتل منتخب تونس، بطل 2004، المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، وتأهل إلى الدور ربع النهائي، برفقة نظيره السنغالي، بطل المجموعة، الذي ضمن تأهله مبكرا بعد الجولة الثانية، عقب تحقيقه انتصارين متتاليين، قبل أن يتعادل اليوم مع الجزائر بهدفين لكل منهما.

وضرب منتخب "نسور قرطاج" موعدا في دور الثمانية الكبار، مع منتخب بوركينا فاسو "الخيول"، بطل المجموعة الأولى، في حين اصطدم منتخب السنغال بنظيره الكاميروني، وصيف بطل المجموعة الأولى.

بينما احتل المنتخب الجزائري، بطل 1990، المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين فقط، وخرج من البطولة بخفي حنين.

وكان منتخب تونس الأوفر حظا في انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، وذلك، لأن مصيره كان بيده، واحتاج إلى التعادل فقط، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، التي جمعت الجزائر والسنغال، وذلك بفضل الفوز الذي حققه "نسور قرطاج"، على منتخب الجزائر، بهدفين مقابل هدف واحد، في "الدربي" العربي-المغاربي، الذي جمعهما، في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وبدأ البولندي هنري كاسبيرجاك، المدير الفني للمنتخب التونسي، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية لنسور قرطاج لمواجهة زيمبابوي:

1- رامي الجريدي

2- صيام بن يوسف

3- أيمن عبد النور

12- علي المعلول

21- حمدي النقاز

10- وهبي الخزري

13- فرجاني ساسي،

14- محمد أمين بن عمر

23- نعيم سليتي

7- يوسف المساكني

11- طه ياسين الخنيسي.

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة