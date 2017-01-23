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23/01/2017 18:09:00

تيسمسيلت : الاعلان عن اللجنة الولائية المستقلة للانتخابات التشريعية


تحصلنا على معلومات حصرية تفيد أن الآتية أسماؤهم سيكونون ممثلين في اللجنة الولائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية 2017 وحسب ذات المصادر ان اللجنة المشكلة من أربعة قضاة وأربعة أعضاء من المجتمع المدني تم الاعلان عنهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري تجدر الاشارة ان المعلومة تاكد ت رسميا من احد الاسماء الفاعلة في القائمة . والحال جارلانتخاب للجنة الدائمة على المستوى المحلي لاختيار 10الدائمن لمدة خمس سنوات قادمة منهم 5قضاة و5 من المجتمع المدني وهاكم القائمة الرسمية للممثلين

مرسي رشيد

باجي الطاهر

مزاري احمد

شرقي عمر

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