النعامة : 16 جريحا في حادث انقلاب حافلة
أصيب 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة بعد انحرافها عن مسارها اليوم على مستوى إزدواجية الطريق الوطني رقم 6 جنوب مدينة النعامة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية. ونجم الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم بالمنطقة المسماةعين مقطع دلي (25 كلم جنوب مدينة النعامة) باتجاه دائرة عين الصفراء عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط بين تندوف ومعسكر مما أسفر عن إصابة 16 شخصا غالبيتهم من فئة الشباب أعمارهم تتراوح بين 20 و 35 سنة من بينهم جريحين اثنين في حالة خطيرة وفق نفس المصالح. وقد تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية للنعامة لنقل الضحايا إلى مصلحة الاستعجالات للمؤسسة الإستشفائية العمومية قادري محمد بالنعامة لتلقي الإسعافات الضرورية فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا بمكان وقوع الحادث لكشف ملابساته.
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