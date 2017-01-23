حريق مهول بقاعة المحاضرات بتيسمسيلت
شب ليلة أمس الأحد حريق مهول بقاعة العروض المسرحية والسينمائية لمدينة تيسمسيلت والتي لم تدخل بعد حيز الخدمة. وأوضح محمد مهدوم المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية للولاية اليوم الاثنين بأن الحريق تسبب في تضرر هذا المرفق الثقافي حيث مس قاعة العروض التي تتسع لأكثر من 700 مقعد وكذا الكواليس التابعة لها والبهو الخارجي. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية والمركز المتقدم لعاصمة الولاية مدعومين بالوحدتين الثانويتين لدائرتي خميستي وعماري في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا ليتم إخماد الحريق في ظرف ثلاث ساعات كما أشير اليه. وقد فتحت مصالح أمن الولاية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث. وأبرز المدير الولائي للحماية المدنية الرائد مراد بن سالم لوأج بأن والي تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود قام صبيحة اليوم الاثنين بتفقد الأضرار التي لحقت بالقاعة. يذكر أن قاعة العروض المسرحية والسينمائية التي تكفلت مديرية الادارة المحلية بانجازها قد انتهت بها الأشغال ولم يتبق سوى مرحلة تجهيزها .
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