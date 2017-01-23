

النعامة : 16 جريحا في حادث انقلاب حافلة أصيب 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة بعد انحرافها عن مسارها اليوم على مستوى إزدواجية الطريق الوطني رقم 6 جنوب مدينة النعامة،



فنلندا تؤكد استعدادها لاستضافة لقاء بين بوتين وترامب أعلن رئيس فنلندا يوها سيبيليا أن بلاده مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجلس المنطقة القطبية، "إذا سمح



حريق مهول بقاعة المحاضرات بتيسمسيلت شب ليلة أمس الأحد حريق مهول بقاعة العروض المسرحية والسينمائية لمدينة تيسمسيلت والتي لم تدخل بعد حيز الخدمة. وأوضح محمد مهدوم المكلف بالإعلام بمديرية الحماية



استمرار تهاطل الأمطار بشرق وغرب البلاد الى غاية مساء يوم غد أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، في نشرة جوية خاصة، بأن الأمطار ستتواصل بشكل غزير على بعض المناطق الشمالية و الغربية من الوطن، على أن تستمر إلى



مدارس اشبال الامة المستقبل الواعد نظمت مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه ومديرية مدارس أشبال الأمة لأركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد 22 جانفي 2017، زيارة موجهة إلى مدرسة أشبال الأمة بالبليدة



أسبوع من الأنشطة الثقافية في الجزائر شكلت فعاليات الطبعة التاسعة للمهرجان العربي للمسرح المنعقدة بكل من وهران ومستغانم أهم حدث ثقافي للأسبوع المنصرم بالإضافة لأنشطة ثقافية أخرى تخص الفن التشكيلي والتراث. وتوجت



أجهزة الأمن الإسرائيلية تستعد لمواجهة احتجاجات فلسطينية كبيرة في الوقت الذي تبحث فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في التداعيات الأمنية لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، حذر مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق



الصالون الدولي للسياحة والأسفار بمدريد: الحلويات و التمور الجزائرية تعرف استحسانا كبيرا عرفت الحلويات والتمور الجزائرية يوم الجمعة استحسانا كبيرا خلال يوم التذوق الذي خصص للوفد الجزائري المشارك بالطبعة الـ37 للصالون الدولي للسياحة و الأسفار 2017 بمدريد. وكان



شروط جديدة لطبع المصاحف واستيراد الكتب الدينية حدّد مرسوم تنفيذي شروط و كيفيات التّرخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه في الجزائر، على أن يتم تشجيع طبع المصاحف محليا من طرف الحكومة. وحسب