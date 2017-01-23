فنلندا تؤكد استعدادها لاستضافة لقاء بين بوتين وترامب

أعلن رئيس فنلندا يوها سيبيليا أن بلاده مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجلس المنطقة القطبية، "إذا سمح الوضع السياسي بذلك".وأشارت تقارير إعلامية في ديسمبر الماضي إلى رغبة السلطات الفنلندية في عقد لقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في إطار قمة الدول الأعضاء في مجلس المنطقة القطبية الذي يضم دول شمال أوروبا وكندا والولايات المتحدة. وتتسلم فنلندا رئاسة المجلس في الفترة بين 2017 و2019.من جانبه صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الاثنين 23 يناير بأن الكرملين يتوقع التوصل في القريب العاجل إلى اتفاق مع البيت الأبيض حول إجراء مكالمة هاتفية بين رئيسي البلدين.وأشار بيسكوف إلى عدم توفر أي معلومات حتى الآن حول عقد لقاء محتمل بين بوتين وترامب، موضحا أن كل الاتصالات بين موسكو وواشنطن بعد تنصيب ترامب تجري على مستوى وزارتي الخارجية للبلدين.وقال إن موضوع عقد أول لقاء بين الرئيسين غير مطروح الآن، موضحا أن بوتين وترامب قد يبحثان هذا الموضوع أثناء مكالمتهما الهاتفية. يذكر في هذا السياق أن الرئيس بوتين أعلن سابقا عن استعداده لعقد لقاء مع ترامب في أي وقت، مشيرا إلى ضرورة السماح للرئيس الأمريكي الجديد أولا بتشكيل إدارته.

المصدر: "نوفوستي"