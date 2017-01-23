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23/01/2017 14:35:00

استمرار تهاطل الأمطار بشرق وغرب البلاد الى غاية مساء يوم غد


أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، في نشرة جوية خاصة، بأن الأمطار ستتواصل بشكل غزير على بعض المناطق الشمالية و الغربية من الوطن، على أن تستمر إلى غاية مساء يوم غد الثلاثاء . وأضاف الديوان على موقعه الالكتروني، meteo.dz أن أمطار محلية غزيرة تصل إلى 70 ملم ستتهاطل منتصف نهار هذا الاثنين إلى غاية مساء الثلاثاء، على مستوى الولايات التالية :مستغانم، شلف، تيبازة، عين الدفلة، تيسمسيلت، و غيليزان. كما أفاد الديوان في نشرة ثانية تخص أمطار غزيرة تصل إلى 40 ملم بكل من العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزوو البويرة. على أن تنتهي هذه النشرة مساء هذا الثلاثاء.  

 

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