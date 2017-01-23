نورية بن غبريت: "ثمار الإصلاحات التربوية ستكون بعد 9 سنوات"





أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بأم البواقي بأن ثمار الإصلاحات الجارية في قطاع التربية الوطنية "ستظهر بعد 9 سنوات من الآن". وأضافت الوزيرة خلال لقاء جمعها بإطارات القطاع بمقر الولاية على المستوى المحلي في إطار زيارة عمل و تفقد شرعت فيها إلى هذه الولاية تدوم يومين بأن هذه الإصلاحات ستظهر بعد إنهاء تلاميذ الابتدائي حاليا المرحلة الإكمالية وذلك في ردها على انشغالات الحضور من مدراء المؤسسات التربوية ومفتشين وشركاء القطاع. وأكدت بن غبريت أنها "متفتحة للحوار والاستماع إلى الانشغالات المطروحة" في المجال التربوي ومعالجتها بصفة موضوعية مبينة أنها في استماع دائم لانشغالات مستخدمي القطاع مضيفة بأن جهد الوزارة منصب فيما يتعلق بهذه الإصلاحات على مجالين أساسيين هما الجانب البيداغوجي وجانب الحوكمة. وبعد أن بينت حجم الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة في ولاية أم البواقي من خلال تمكينها من الاستفادة بعديد المشاريع في كل الأطوار التعليمية تأسفت الوزيرة لضعف النتائج المسجلة في امتحانات نهاية السنة الدراسية. وقالت الوزيرة بأن رهان رفع نسبة النجاح بهذه الولاية التي تدهورت نتائجها في العامين الأخيرين يبقى مرتبطا بمدى تحسين مردود النظام التربوي من خلال الإجراءات المتخذة من طرف الوصاية والمتمثلة في إعادة كتابة المناهج والمعالجة البيداغوجية والنظام التقييمي والمطالعة وتعزيز النشاطات اللاصفية. وخلصت بن غبريت إلى القول بعد الاستماع إلى كل الانشغالات المطروحة بأن هناك صعوبات تفرض --كما قالت-- تضافر جهود الوصاية على المستوى المركزي والسلطات المحلية وشركاء القطاع مما يسمح برفع كل التحديات والعراقيل و وضع الأمور في نصابها لتكون في مستوى دعم الدولة من جهة وتطلعات الولاية من جهة ثانية. وقد تابعت الوزيرة عرضا إحصائيا حول قطاع التربية بالولاية من حيث الهياكل والتأطير و المتمدرسين والأعمال المكملة من صحة مدرسية وتغذية وتكوين و غيرها. وستواصل بن غبريت زيارتها إلى ولاية أم البواقي بتفقد العديد من المشاريع و الإنجازات التابعة لقطاعها.

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