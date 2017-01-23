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23/01/2017 10:47:00

خلال شهر ديسمبر المنصرم : معالجة 16 قضية جنائية وتوقيف 28 متورطا


تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني، من معالجة وفك خيوط 16 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بتوقيف 28 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، من بينهم 16 فاعلا رئيسيا و 12 شريكاوتواصل المديرية العامة للأمن الوطني تحقيق الريادة في حل قضايا القتل ببلوغها نسبة 100%خلال شهر ديسمبر 2016، وفيما يخص جرائم القتل العمدي تمكن محققو الشرطة من معالجة وفك خيوط 12جريمة، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية بشأنها عن إيقاف 24 شخصا متورطا من بينهم 12 فاعل رئيسي و 12شريك، أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة فقد تم تسجيل ومعالجة 04 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 04 متورطين، قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليمياوأثبتت التحريات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة أن الدافع الرئيسي وراء هذه الجرائم يعود إلى الشجارات والاستفزازات بـ04 جرائم قتل، ما يمثل 25%، لتليها السرقات بمعدل 18.75%، ثم الناتجة عن الإفراط في شرب الكحول والمخدرات والخيانة الزوجية بنسبة 12.25 %، لتحل في مؤخرة الترتيب الخلافات العائلية بـ 6.25 %.،  وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين بالرقم الأخضر المجاني 48 15 ورقم النجدة 17، للمساهمة في العملية الأمنية والتبليغ عن أي شيء من شأنه المساس بسلامة المواطنين والممتلكات.

..مواطنو المناطق المعزولة يثنون على جهود الأمن في فك العزلة

أثنى مواطنو المناطق التي شهدت غلق الطرقات وأصبحت في عزلة، نتيجة تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جهود الامن الوطني في المساهمة في فتح الطرقات،من خلال تسخير إمكانيات هامة، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع،على غرار فايسبوك لجهود الأمن الوطني في تقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة، وهي العمليات التي استعملت فيها كاسحات الثلوج لفتح الطرق التي تربط المجمعات السكانية، وتسخير سيارات إسعاف الأمن الوطني قصد نقل المرضى أو أصحاب الحالات المستعصية ممن يستدعي نقلهم إلى المستشفيات أو المراكز الصحية، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الساخنةوتجدر الاشارة إلى أن مصالح الأمن الوطني منذ الوهلة الأولى لتلقيها نشرية خاصة تفيد بأن بعض مناطق الوطن ستشهد اضطرابات جوية حادة، جندت كافة الوسائل المادية والبشرية لمواجهة هذه الحالات الطارئة والوقوف على مدى السير الحسن لعمليات تسهيل حركة المرور وتقديم المساعدة الضرورية على مدار 24 ساعة على 24.كما تذكر المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين بخط النجدة 17 والخط الأخضر 48-15 الموضوع تحت تصرفه لاستقبال كافة النداءات.

 

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