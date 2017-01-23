الأفــــلان يواصل تنصيب اللجان التحضيرية وجمع الترشيحات





لا تزال عملية تنصيب اللجان الولائية والتحضيرية لحزب جبهة التحرير الوطني تجري على قدم وساق، والتي يشرف عليها أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب "الأفلان"، فيما تتواصل ترتيبات جمع الملفات الخاصة بالمترشحين تحسبا للتشرعيات. وتم تنصيب اللجنة الولائية للترشيحات المتعلقة بالاستحقاق الوطني المقبل، أول أمس، بمقر المحافظة بولاية تمنراست من طرف عضو المكتب السياسي عتماني سليمة المكلفة بالمرأة بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعضاء البرلمان بغرفتيه،وأعضاء مكاتب المحافظات عين قزام وعين صالح و تمنراست، بالإضافة إلى أمناء القسمات ورؤساء البلديات. وأعطت عضو المكتب السياسي المكلفة بالمرأة توجيهات عامة مست كل الجوانب خاصة فيما تعلق بالتشريعيات، داعية للتعبئة والتنجيد والانضباط والعمل المكثف والتغلغل في أوساط الجماهير من أجل الفوز بأغلبية المقاعد ، معلنة عن التنصيب الرسمي للجنة الولائية ومعها اللجان الفرعية الثلاث. وشهدت محافظة عين ولمان لقاءا نظاميا في إطار التحضير للانتخابات التشريعية أشرف عليه ناصر بطيش أمين المحافظة وبحضور أعضاء مكتب المحافظة و أمناء القسمات، حيث تطرق من خلاله إلى شرح التعليمة رقم 02 و توصيات الأمين العام و قيادة الحزب، وشدد المسؤول ذاته على ضرورة فتح باب الترشيحات أمام جميع المناضلين والمناضلات والحرص على جمع الملفات في الآجال المحددة. كما أشرف رئيس اللجنة الانتقالية لمحافظة الأغواط ميهوب هواري على اجتماع نظامي جمع أعضاء اللجنة الانتقالية للمحافظة بأمناء القسمات تحسبا للاستحقاقات القادمة، فيما تم شرح التعليمة رقم 02 ومختلف مراحل العملية والآجال المحددة، والأمر نفسه بولاية تندوف حيث تم تنصيب اللجنة الولائية للترشيحات المتعلقة بالاستحقاق الوطني المقبل من طرف عضو المكتب السياسي ومنسق الجنوب الكبير قمامة محمود. وعلى صعيد آخر أشرف عضو المكتب السياسي محمد عليوي على تنصيب اللجنة التحضيرية الولائية ولجنة جمع الترشيحات لمحافظات ولاية وهران بحضور رؤساء اللجان الانتقالية الثلاثة كل من ماحي خليل محافظ وهران وسط بن علي الهواري محافظ وهران غرب السانيا شراكة بن عيسى محافظ مهران غرب ارزيو وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء البرلمان بغرفتيه على غرار مناضلي ومناضلات حزب جبهة التحرير الوطني لرسم الخطوط العريضة للترتيبات لجمع الملفات ترشيح وشرح التعليمة الثانية للأمين العام جمال ولد عباس المنظمة لمقياس وشروط الترشح في القوائم حزب جهة التحرير الوطني لتشريعات 2017. وتجدر الإشارة إلى أن تعليمة ولد عباس الثانية شددت على ضرورة التزام كل راغب في الترشح مع رئيس الجمهورية ورئيس الحزب وبرنامجه والالتزام الحزبي الصارم والكفاءة المطلوبة، كما اشترطت في المترشح ضمن القوائم الاستقامة في الأوساط الشعبية وحسن الخلق وأن لا يكون المترشح مطعون في ذمته المالية، بالإضافة إلى تضمن المصداقية لدى المواطنين وتمتع المترشح للتشريعات في القوائم حزب بالعلاقة الطيبة مع محيط ، هذا وسيكون- حسب التعليمة- تنصيب اللجنة التحضيرية الولائية ولجنة جمع الترشيحات من 16 إلى 21 جانفي الجاري، وفتح باب الترشيحات علي مستوى القسمات من 16الى30 جانفي 2017 ، وجمع الترشيحات على مستوى اللجنة الولائية من 31 جانفي إلى 06 فيفري الداخل، كما سيكون إيداع الملفات لدى الأمانة العامة للحزب مقابل وصل استلام يوم 07 فيفري- وفقا لذات التعليمة-.

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