بن جاب الله: "التقلبات الجوية عرقلت حركة السير"





أكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، ياسين بن جاب الله، أمس، أن الاضطرابات الجوية التي عرفتها معظم مناطق الوطن خصوصا الشرقية، عرقلة ثلث حركة سير القطارات في الجزائر، مجددا الالتزام بالبرامج العادية بفضل جهود العمال. وكشف بن جاب الله خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية أن خطوط السكة الحديدية عرفت اكتظاظا كبيرا بالنسبة للمسافرين القادمين من شرق الوطن بسبب شل حركة مرور الطرقات، مشيرا أن معظم القطارات لم تكن مزودة بالتدفئة مما جعل المسافرين يعبرون عن استيائهم، موضحا أنه سيتم إعادة تهيئة القطارات مع نهاية السنة الجارية، حيث سيتم تزويدها بالإمكانيات الضرورة من تدفئة و مراقد لائقة. وأفاد المسؤول ذاته أن الوزارة الوصية سطرت برنامج تزويد معظم خطوط السكة الحديدية بنظام (autorail) قطارات ذاتية الدفع، حيث تم اقتناء 17 قاطرة على أن تدخل حيز الخدمة في جانفي 2018 و ستكون الأولوية في مناطق الجنوب. وفيما يخص رقمنة التذاكر، أكد الضيف أنه بإمكان المواطن حامل البطاقة البنكية الالكترونية (cib) اقتناء تذكرة السفر مباشرة في شبكات محطات السكة الحديدية، كما سيتم في القريب العمل بنظام الدفع الالكتروني حيث سيتمكن المسافر من دفع ثمن التذكرة عبر الانترنت مباشرة

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