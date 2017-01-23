انطلاق أشغال الدورة ال33 للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي بمشاركة الجمهورية الصحراوية





انطلقت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، أشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثين للجنة المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الإفريقي بحضور السيد لمن أباعلي الممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ، في إطار التحضير لأشغال دورة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الثلاثين وقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الثامنة والعشرين تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب".

وتهدف الدورة التي تدوم إلى غاية 24 يناير الجاري ، إلى إعداد أجندة قمة الاتحاد الإفريقي بوضع توصيات ملائمة ، من المقرر أن ينظر فيها المجلس التنفيذي (مجلس وزراء الخارجية) الذي سيعقد دورته ال 30 من 25 إلى 27 يناير2017.

وفي هذا السياق ، أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة نكوسازانا دلاميني زوما خلال افتتاح الدورة ، أن موضوع الشباب الذي يتخذه الاتحاد الإفريقي عنوانا لسنة 2017 ، يعتبر الفضاء الملائم لتحقيق النهضة الإفريقية ، مبرزة أنه بات من الضروري تسخير العائد الديموغرافي لتنفيذ مخطط وأهداف المنظمة القارية.

وقررت لجنة المندوبين الدائمين التركيز على المحاور الأساسية والاستغناء عن مناقشة عدد من التقارير الدورية لأجهزة مفوضية الاتحاد الإفريقي توفيرا للوقت تحسبا لموضوعي الانتخابات وطلب المغرب الانضمام إلى المنظمة القارية ؛ حيث من المقرر أن تتطلب المداولات حولهما حيزا زمنيا كبيرا.

للإشارة ، فإن الدورة ال 33 للجنة المندوبين الدائمين تدوم 3 أيام وستصادق على تقرير أشغالها ومشاريع توصيات تقدم إلى الدورة ال 30 للمجلس التنفيذي التي ستنطلق من 25 إلى 27 يناير الجاري.

( واص )

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