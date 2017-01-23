لاتحاد الوطني للمراة الصحراوية يدعو للتعبيئة والتجنيد من اجل التضامن مع ابطال ملحمة اكديم ازيك





قام اليوم الاحد الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية بزيارة عمل الى وزارة الاعلام الصحراوية حيث نشطت المكلفة بالاعلام في المكتب التنفيذي للمنظمة الاخت الرعبوب بركة رفقة الاعلامي حمدي ميارة مدير التوجيه حصة اذاعية مع عضو الامانة الوطنية الامينة العامة للاتحاد الوطني للمراة الصحراوية تطرقت الى تقديم ابطال ملحمة اكديم ازيك يوم غد الاثنين امام محكمة الجور المغربية.ودعت الامينة العامة الى ضرورة تجند كل الجسم الوطني للتضامن مع ابطال اكديم ازيك ومؤازرتهم في معركة الشعب الصحراوي مع الاحتلال المغربي الغازي.كما قدمت الامينة العامة احصائيات ومعلومات حول محاكمة ابطال ملحمة اكديم ازيك من حيث عدد المحامين الاجانب وجنسياتهم واتساع دائرة المرافعة الدولية عنهم.كما حثت فاطمة المهدي المرأة الصحراوية الى صنع الحدث في ابداع اشكال التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، كما فعلت في السابق وفي كل المحطات الوطنية التي يكون للمراة الصحراوية صوتا مميزا.

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