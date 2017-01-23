مصر: "مقتل 5 جنود" في هجوم مسلح وسط سيناء





قتل 5 جنود من قوات الأمن المصري برصاص مسلحين فى منطقة وسط سيناء، بحسب مصادر أمنية وطبية.وقالت المصادر، وهي في شمال سيناء، إن مجموعة من المسلحين أوقفوا تحت تهديد السلاح سيارة مدنية تقل 5 جنود على طريق الحسنة-العريش فى وسط سيناء، وأمروهم بالنزول منها، وأطلقوا النار عليهم، فقتلوهم جميعا.ولاذ المهاجمون بالفرار بعد قتل الجنود الذين كانوا فى طريقهم لقضاء إجازاتهم.وتم نقل الجثامين، لمستشفى فى محافظة السويس، حسب المصادر.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.وينفذ مسلحون تابعون لتنظيم "ولاية سيناء" - فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر - هجمات وتفجيرات من حين لآخر، أسفرت عن مقتل العشرات من أفراد الأمن.كما تشن قوات الجيش والشرطة حملة عسكرية واسعة في سيناء. وتقول السلطات إنها أسفرت عن مقتل مئات المتشددين.

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