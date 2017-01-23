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23/01/2017 01:13:00

الرياض راضية عن اتجاه أسواق النفط


أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الأحد 22 يناير/كانون الثاني، أن سوق النفط الدولية تسير باتجاه استعادة التوازن، وأن هذا يجري بسرعة أكبر مما كان متوقعا.

وقال الفالح للصحفيين: "أنا راض، لأن السوق تسير على الطريق لاستعادة التوازن، وهذا يحدث بأسرع مما كنا نتوقع، ولم يكن ممكنا دون إعلان التعاون الذي وقعناه مع الدول غير الأعضاء في أوبك".وأوضح الفالح أن منتجي النفط من "أوبك" وخارجها ملتزمون بتعهداتهم بشأن تقليص إنتاج النفط وأن المخزونات العالمية ستعود إلى متوسط خمس سنوات بحلول منتصف العام في حال الالتزام الكامل.وأبلغ الصحفيين قبيل أول اجتماع للجنة مراقبة تطبيق الاتفاق "لا يوجد ما يدعونا للقول على نحو مفاجئ مع دخول يناير/كانون الثاني إننا بحاجة إلى خفض أكبر أو فترة أطول. هل سيتغير هذا في الربع الثاني؟ ربما لكن ذلك مستبعد اليوم". وكشف أن هناك "بيانات محددة حول مستوى خفض الإنتاج حسب البلد ستعرض في فبراير/شباط المقبل" وأنه تم تخفيض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، معتبرا أن التوصل لهذا الاتفاق "واحد من أكبر النجاحات المحققة في السنوات الأخيرة". ويعقد اليوم الأحد في فيينا اجتماع وزاري للجنة مراقبة تطبيق إنتاج النفط المتفق عليه بين كبار المنتجين المستقلين والأعضاء في منظمة "أوبك                                                        المصدر: وكالات

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