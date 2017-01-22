دار الثقافة مولود قاسم نايت بلقاسم بتيسمسيلت التهمتها النيران
تعرضت دار الثقافة مولود قاسم نايت بلقاسم لحريق مهول قبل ساعة من الان .و حسب المعلومات الاولية تؤكد ان شرارة كهربائية عصفت بالتحفة و تحديدا قاعة العرض وحسب ذات المعلومات ان كثافة من الدخان غطت القاعة التي اشتعلت عن اخرها فيما اتلفت تلك الجدران والاثاث الذي تحتوي عليه دار الثقافة لاسيما قاعة العرض
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