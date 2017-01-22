

قوات الجيش الوطني الشعبي تتدخل بقوة في فتح الطرقات عبر اقليم الناحية الرابعة في إطار عمليات التدخل التي تُنفذها وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر مختلف مناطق الوطن لفك العزلة وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين بفعل موجة البرد الأخيرة والتساقط



تضرر أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية جراء التقلبات الجوية أكد مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية الوطنية نبيل بن ددوش هذا الأحد لدى لدى استضافته ضمن برنامج للقناة الإذاعية الثالثة على تضرر أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية في



دربال : الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عازمة على ضمان نزاهة استحقاقات 2017 تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هذا الأحد مهامها بانعقاد اجتماعها الأول تحسبا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2017، حيث يأتي هذا الاجتماع لهذه الهيئة التي تأسست



عز الدين ميهوبي، يؤكد: "الثقافة قادرة أن تشكل الجسر الذي نمر من خلاله إلى بر الأمان" أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بمستغانم أن الثقافة قادرة على أن تشكل الجسر الذي نمر من خلاله إلى بر الأمان. وقال الوزير في كلمة ألقاها



ترامب يدخل البيت الأبيض وسط عالم مضطرب وتفكك للنظام الدولي أصبح الخيال حقيقة، حتى الرئيس الجديد لا يصدق أنه وصل إلى البيت الأبيض بعد حملة انتخابية تعتبر الأكثر انقسامية وعدوانية في تاريخ الولايات المتحدة. ونال الرئيس



نور الدين بوطرفة: السنوات الـ 20 المقبلة مرحلة حقيقية لتطوير الطاقة أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أن الجزائر عازمة على جعل السنوات الـ20 المقبلة مرحلة لتطوير حقيقي للطاقة المستدامة. و أوضح بوطرفة في حديث للمجموعة البريطانية



تساقط الثلوج يتسبب في شل حركة المرور عبر 13 ولايات تسبب الاضطراب الجوي الذي بدأ أول أمس والذي مس الجهة الغربية للوطن خاصة، في قطع العديد من الطرقات حسبما أكدته، أمس، حصيلة لقيادة الدرك الوطني



"تاج" يدعو إلى إعداد قوائم انتخابية تنافسية دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر"تاج" عمار غول يوم السبت بالجزائر العاصمة رؤساء وأعضاء اللجان الولائية والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج المشرفة على قوائم الترشيحات إلى



هل سيدوم تحالف أبناء التيار الإسلامي..؟ اجتمعت الأحزاب الاسلامية الثلاث المشكلة من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني على مشروع واحد" التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي" والتشريعيات على الأبواب، لتشكل القوة الإسلامية الموازية لمشروع "الوحدة" الذي جمع حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، ونفت أحزاب " التحالف الوحدوي" أن تكون ضد أي طرف، فهل ستكون المرحلة المقبلة مرحلة "التيار الإسلامي" أم أنها تحالفات ستذرفها رياح التشريعيات؟، يحدث هذا فيما تعالت طلبات بأن تجتمع كل الأحزاب الاسلامية الستة على طاولة واحدة قبل التشريعيات لرسم الخطوط العريضة للتيار الإسلامي.