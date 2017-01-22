قوات الجيش الوطني الشعبي تتدخل بقوة في فتح الطرقات عبر اقليم الناحية الرابعة
في إطار عمليات التدخل التي تُنفذها وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر مختلف مناطق الوطن لفك العزلة وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين بفعل موجة البرد الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج، قامت مفارز بالقطاع العسكري الأغواط بالناحية العسكرية الرابعة، اليوم الأحد 22 جانفي 2017، بالتدخل بدائرة آفلو، بهدف فتح الطرقات والمسالك المقطوعة وتقديم العون والمساعدة للسكان، أين تم تسخير ومنذ الساعات الأولى، كافة الإمكانيات البشرية والمادية من آليات ووسائل إعادة فتح الطرقات المغلقة مع إيصال المؤن الغذائية للمواطنين المتضررين والعالقين بفعل الثلوج.
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