تضرر أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية جراء التقلبات الجوية





أكد مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية الوطنية نبيل بن ددوش هذا الأحد لدى لدى استضافته ضمن برنامج للقناة الإذاعية الثالثة على تضرر أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية في 13 ولاية جراء الاضطرابات الجوية مما ادى الى توقيف الدروس. وأضاف أن هذه المؤسسات التعليمية المتضررة بسبب التقلبات الجوية تشمل الأطوار التعليمية الثلاثة (1.822 مدرسة ابتدائية و 164 متوسطة و 303 ثانوية). أوضح نبيل بن ددوش أن التأخر في الدروس يتفاوت من ولاية واخرى مشيرا بشكل خاص الى ولايتي تيزي وزو و بجاية اللتين سجلتا تأخرا بخمسة أيام مؤكدا ان استدراك الدروس سيتم خلال ايام السبت والثلاثاء مساء مضيفا انه سيتم تجنيد مفتشي التربية في اطار هذه العملية لتفادي أي تأخر على مستوى المؤسسات المعنية وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد اعلنت يوم الخميس الفارط عن اعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات موضحة أن" استدراك الدروس لا يمثل اشكالا بالنسبة للقطاع"، مشيرة إلى انه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش الاسبوع الماضي الاتفاق على "اعداد برنامج يسمح بتركيز الإهتمام خلال الثلاثي الثاني حول مرافقة المفتشين للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة". واضافت ان التأخر في الدروس "متفاوت بين ولاية و اخرى و بين مؤسسة تربوية و اخرى", مجددة القول بأن الوزارة "ستتخذ الاجراءات اللازمة خدمة لمصلحة التلاميذ"

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة