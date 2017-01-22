الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
22/01/2017 11:55:00

دربال : الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عازمة على ضمان نزاهة استحقاقات 2017


تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هذا الأحد مهامها بانعقاد اجتماعها الأول تحسبا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2017، حيث يأتي هذا الاجتماع لهذه الهيئة التي تأسست بموجب دستور فيفري 2016 بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء الـ410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية. هذا وكان رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أكد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على أن الهيئة عازمة على القيام بكل مهامها لضمان نزاهة الانتخابات. وأضاف أن الهيئة ستلتزم بالعمل "مع كل الاحزاب في اطار القانون"  مشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن شفافية الانتخابات. وأوضح محمد الصغير سعداوي عضو بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه سيتضح خلال اجتماع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كيفية عمل هذه الهيئة وتوزيع أعضائها عبر كامل التراب الوطني من خلال مداومات مكونة من 8 أعضاء. كما أبرز محمد الصغير سعداوي أن الاجتماع الأول سيفصل في هياكل الهيئة المكونة إضافة إلى المداومات من اللجنة الدائمة والمجلس انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة تتشكل من 10 أعضاء فيها 5 من المجتمع المدني و5 قضاة. من جهته أكد الأستاذ في القانون الدستوري بوجمعة صويلح على أن المشرع الجزائري استحدث نمط جديد من الرقابة من خلال هذه الهيئة جاعلا من المجتمع المدني شريكا في الرقابة على الانتخابات مضيفا أن  الهيئة تشكلت يتركيبة كاملة تتضمن الشق القضائي والشق المدني. وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل "السهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع". وتنصب هذه الهيئة لمدة 5 سنوات وتكلف بتسيير ورقابة جميع الاستحقاقات انتخابية التي تكون خلال هذه الفترة قابلة للتجديد مرة واحدة.

عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تضرر أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية جراء التقلبات الجوية

أكد مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية الوطنية نبيل بن ددوش هذا الأحد لدى لدى استضافته ضمن برنامج  للقناة الإذاعية الثالثة على تضرر أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية في
image

دربال : الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عازمة على ضمان نزاهة استحقاقات 2017

تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هذا الأحد مهامها بانعقاد اجتماعها الأول تحسبا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2017، حيث يأتي هذا الاجتماع لهذه الهيئة التي تأسست
image

عز الدين ميهوبي، يؤكد: "الثقافة قادرة أن تشكل الجسر الذي نمر من خلاله إلى بر الأمان"

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بمستغانم أن الثقافة قادرة على أن تشكل الجسر الذي نمر من خلاله إلى بر الأمان. وقال الوزير في كلمة ألقاها
image

ترامب يدخل البيت الأبيض وسط عالم مضطرب وتفكك للنظام الدولي

أصبح الخيال حقيقة، حتى الرئيس الجديد لا يصدق أنه وصل إلى البيت الأبيض بعد حملة انتخابية تعتبر الأكثر انقسامية وعدوانية في تاريخ الولايات المتحدة. ونال الرئيس
image

نور الدين بوطرفة: السنوات الـ 20 المقبلة مرحلة حقيقية لتطوير الطاقة

أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أن الجزائر عازمة على جعل السنوات الـ20 المقبلة مرحلة لتطوير حقيقي للطاقة المستدامة. و أوضح بوطرفة في حديث للمجموعة البريطانية
image

تساقط الثلوج يتسبب في شل حركة المرور عبر 13 ولايات

تسبب الاضطراب الجوي الذي بدأ أول أمس والذي مس الجهة الغربية للوطن خاصة، في قطع العديد من الطرقات حسبما أكدته، أمس، حصيلة لقيادة الدرك الوطني
image

"تاج" يدعو إلى إعداد قوائم انتخابية تنافسية

دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر"تاج" عمار غول يوم السبت بالجزائر العاصمة رؤساء وأعضاء اللجان الولائية والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج المشرفة على قوائم الترشيحات إلى
image

هل سيدوم تحالف أبناء التيار الإسلامي..؟

اجتمعت الأحزاب الاسلامية الثلاث المشكلة من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني على مشروع واحد" التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي" والتشريعيات على الأبواب، لتشكل القوة الإسلامية الموازية لمشروع "الوحدة" الذي جمع حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، ونفت أحزاب " التحالف الوحدوي" أن تكون ضد أي طرف، فهل ستكون المرحلة المقبلة مرحلة "التيار الإسلامي" أم أنها تحالفات ستذرفها رياح التشريعيات؟، يحدث هذا فيما تعالت طلبات بأن تجتمع كل الأحزاب الاسلامية الستة على طاولة واحدة قبل التشريعيات لرسم الخطوط العريضة للتيار الإسلامي.
image

تدخل الجيش لفك العزلة‎ في العديد من ولايات الوطن

لليوم الثاني على التوالي يتواصل تدخل مفارز الجيش الوطني الشعبي، ووحدات الدرك الوطني باقليم الناحية العسكرية الثانية، لفتح الطرقات التي اغلقتها الثلوج، وتقديم يد المساعدة
image

الجزائر تحتضن الاجتماع الوزاري القادم لآلية دول جوار ليبيا

اتفق وزراء خارجية دول جوار ليبيا المجتمعين اليوم بالقاهرة بمشاركة وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, على عقد الاجتماع القادم
قيم هذا المقال
0