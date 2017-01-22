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22/01/2017 10:12:00

تساقط الثلوج يتسبب في شل حركة المرور عبر 13 ولايات


تسبب الاضطراب الجوي الذي بدأ أول أمس والذي مس الجهة الغربية للوطن خاصة، في قطع العديد من الطرقات حسبما أكدته، أمس، حصيلة لقيادة الدرك الوطني التي نشرت وحداتها لتقديم المساعدة للمواطنين. فقد تسبب تساقط الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر في شل حركة المرور عبر أقاليم 13 ولايات وهي تلمسان، عين الدفلى، الجلفة، البليدة، البيض، الأغواط، تيسمسيلت، جيجل، سطيف، البويرة، تيزي وزو، بجاية و ميلة، ما انجر عنه تسجيل 23 طريقا وطنيا و14 طريقا ولائيا مغلقة في وجه حركة المرور، حيث جندت المصالح المعنية رفقة أفراد الدرك الوطني و أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى غاية الساعة بإزالة الثلوج من المسالك المذكورة، بغية إعادة فتحها في وجه حركة المرور. وحسب ذات المصدر فإن الولايات الأكثر تضررا هي تلمسان، البيض، عين الدفلى، الجلفة وتيسمسيلت، أما الطرق الأكثر تضررا هي الطرق الوطنية رقم 01 و 01ب العابر لإقليم ولاية الجلفة، والطرق الوطنية رقم 06-06أ-47 العابر لإقليم ولاية البيض والأغواط، وكذا الطرق الوطنية 15-30-33 العابرة لأقاليم ولاية البويرة وتيزي وزو.

وفاة 04 أشخاص وإصابة 15 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية

كما تسببت الاضطرابات الجوية خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية في وقوع 9 حوادث مرورية أسفرت هذه الأخيرة عن وفاة 04 أشخاص وإصابة 15 شخص بجروح متفاوتة الخطورة، وسجلت أكبر حصيلة من حيث عدد هذه الحوادث بباتنة بـ02 حادثين، فيما دعت قيادة الدرك الوطني -حسب ذات البيان- السائقين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر واحترام قواعد المرور بتخفيض السرعة ومضاعفة مسافة الأمان بين المركبات، عدم الانشغال بغير الطريق.

أمطار مصحوبة ببرد على غرب ووسط-غرب البلاد تتجاوز كميّتها 60 ملم

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، أمس، من أمطار غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود وبرد مرتقبة على ولايات غرب ووسط-غرب البلاد إلى غاية مساء اليوم. وأوضحت ذات النشرية، أن اضطراب جوّي سيمس ولايات عين تموشنت ووهران وسيدي بلعباس ومعسكر ومستغانم والشلف وغليزان وغرب عين الدفلى وشمال تيارت وتيسمسيلت، وأضاف الديوان أن الأمطار المرتقبة ستبلغ أو تتجاوز 60 مم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم أمس إلى اليوم على الساعة السادسة مساء.

 

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