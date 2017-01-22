"تاج" يدعو إلى إعداد قوائم انتخابية تنافسية





دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر"تاج" عمار غول يوم السبت بالجزائر العاصمة رؤساء وأعضاء اللجان الولائية والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج المشرفة على قوائم الترشيحات إلى إعداد قوائم انتخابية "تنافسية قوية متميزة تكون بمثابة نموذج يقتدى به الجميع ". وأكد رئيس"تاج" في كلمة له في لقاء تقييمي وتشاوري مع هذه اللجان لشرح اللوائح المتعلقة بالترشحيات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة على ضرورة "اختيار مترشحين أكفاء يتميزون بالنزاهة والمصداقية والخبرة العالية والمكانة الهامة في المجتمع والتنوع في الاختصاصات ".وأوضح غول في هذا الإطار"يجب على هذه اللجان أن تعمل بجدية ونزاهة لاختيار الأحسن والأجدر لتمثيل الحزب بقوة في المجلس الشعبي الوطني". ويرى غول أن "إعداد قوائم متميزة تضم كفاءات سيساهم ذلك في كسب ثقة المواطنين للإدلاء بأصواتهم بقوة لفائدة الحزب ".وذكر في سياق متصل أن حزبه "يمنح الأولوية للترشح للشباب بنسبة 80 بالمئة وكذا للعنصر النسوي" مشيرا إلى أن الترشح ضمن تشكيلته السياسية مفتوح للجميع دون استثناء شريطة أن يكون المترشح يتميز بالكفاءة العالية ".وحول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد دعا غول إلى ضرورة "اختيار الحوار الجاد والمسؤول وتنويع وسائط التواصل مع المواطنين لإيجاد حلول ناجعة لانشغالاتهم". وقال رئيس "تاج" في هذا الإطار إن "اللجوء إلى الحوار الجاد والهادئ يساهم لاشك في حلحلة الإشكالات المطروحة بعيدا عن أي جو مشحون ومضطرب قد يؤدي إلى تفجير الوضع". وشدد في هذا الشأن على ضرورة "الحفاظ على أمن واستقرار البلاد" لأنه يعد كما قال --"خطا احمرا ولا يمكن تجاوزه ومكسبا بالنسبة للأمة " . من جهة أخرى دعا رئيس تاج "جميع القطاعات المعنية والمجتمع المدني الى ضرورة تعزيز وتكثيف العمل التضامني والتآزري والجواري لمساعدة سكان المناطق النائية والمعزولة لتلبية احتياجاتهم الضرورية في ظل التقلبات الجوية الراهنة .

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