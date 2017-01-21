تدخل الجيش لفك العزلة‎ في العديد من ولايات الوطن





لليوم الثاني على التوالي يتواصل تدخل مفارز الجيش الوطني الشعبي، ووحدات الدرك الوطني باقليم الناحية العسكرية الثانية، لفتح الطرقات التي اغلقتها الثلوج، وتقديم يد المساعدة والاعانة المادية والعينية من مواد غذائية وطاقوية، الى المواطنين الذين يجدون صعوبات في التنقل والتمون وقضاء حاجياتهم الملحة.

ففي ولاية سيدي بلعباس حيث يستمر تهاطل الثلوج على المناطق الجنوبية منها، واصلت مفارز الجيش جهودها لفتح الطرق وتوصيل المساعدات الى المواطنين الذين عزلتهم الثلوج بالتنسيق مع الدرك الوطني والحماية المدنية.

اما في ولايتي النعامة والبيض، حيث تساقط الثلوج بكثافة لم يتوقف، مع تشكيل الجليد على الطرقات والمسالك، ضاعفت مفارز الجيش والدرك الوطني بالتعاون مع الاشغال العمومية والحماية المدنية، تدخلها لفتح الطرق والوصول الى الموالين والبدو الرحل لمساعدتهم وتزويدهم بالحاجيات الضرورية.

نفس الجهود عرفتها ولاية تلمسان لفتح المسالك والوصول الى المواطنين المعزولين بفعل الثلوج المتراكمة وخاصة في البلديات الواقعة جنوب الولاية وفي اعالي الجبال.

تضامن افراد الجيش مع المواطنين متواصل منذ الساعات الاولى لبدء تهاطل الثلوج، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع السلطات المدنية التي جندت هي الاخرى وسائل معتبرة من الاشغال العمومية والحماية المدنية.

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