توقيف (15) مهربا و(256) مهاجرا غير شرعي بتمنراست
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة، (15) مهربا و(256) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في حين تم ضبط شاحنة و(08) مركبات رباعية الدفع و(3200) لتر من الوقود و(06) أجهزة كشف عن المعادن.
عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك