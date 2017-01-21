اكتشاف مخبأ للأسلحة (22 قطعة) والذخيرة بتمنراست
في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم، إثر دورية تفتيش بجنوب تمنراست قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للأسلحة (22 قطعة) والذخيرة يحتوي على:
- (01) هاون عيار 60 ميليمتر،
- (01) قاذف صاروخي RPG-7 ،
- (01) قاذف صاروخي RPG-2 ،
- (01) مدفع SPG-9 ،
- (02) رشاشين عيار (14,5) ميليمتر،
- (01) رشاش عيار (12,7) ميليمتر،
- (01) رشاش PKT،
- (02) بندقيتين رشاشين FMPK،
- (09) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،
- (02) بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف،
- (01) بندقية تكرارية،
- بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات.
هذه النتائج الميدانية تُؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.
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