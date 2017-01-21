

الجزائر تحتضن الاجتماع الوزاري القادم لآلية دول جوار ليبيا اتفق وزراء خارجية دول جوار ليبيا المجتمعين اليوم بالقاهرة بمشاركة وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, على عقد الاجتماع القادم



توقيف (15) مهربا و(256) مهاجرا غير شرعي بتمنراست أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة، (15) مهربا و(256) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في حين تم



اكتشاف مخبأ للأسلحة (22 قطعة) والذخيرة بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم، إثر دورية تفتيش بجنوب تمنراست قرب الشريط الحدودي بالناحية



في طبعته التاسعة : إسدال الستار عن مهرجان المسرح العربي بمستغانم أسدل الستار أول أمس بمستغانم على فعاليات الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي الذي وسم باسم المسرحي الراحل عز الدين مجوبي بعد 10 أيام كاملة من



نائبة في الكونغرس الأمريكي تزور سوريا بشكل سري وتجتمع بالأسد قامت عضو الكونغرس الأمريكي والنائبة عن الحزب الديمقراطي، تولسي غابارد، سراً بزيارة العاصمة دمشق، استمرت لأيام، وفق ما نشرت مجلة «فورن بوليسي». وأكدت مصادر دبلوماسية



وزارة التجارة، تؤكد: ارتفاع شبه عام في أسعار التجزئة للمواد الغذائية في ديسمبر 2016 ارتفعت أسعار التجزئة لغالبية المواد الغذائية بشكل محسوس خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2015 في الوقت الذي يظل فيه التفاوت في الأسعار



جامعة ورقلة : ملتقى دولي حول سياسات الدفاع الوطني‎ تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة يومي 30 و31 من شهر جانفي الجاري، الملتقى الدولي الثاني حول سياسات الدفاع الوطني الالتزامات السيادية



الذكرى الـ52 للثورة الفلسطينية: مواصلة النضال والدعوة إلى إنهاء الانقسام الذي يهدد القضية الفلسطينية أكد المشاركون في الذكرى ال 52 لانطلاق الثورة الفلسطينية يوم الخميس، بالجزائر العاصمة، على مواصلة النضال إلى غاية تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية باللجوء إلى كل



سفير كينيا في الجزائر موا ليموشيرا: الجزائر تلعب دورا هاما في إرساء السلم و الأمن في إفريقيا أكد سفير كينيا في الجزائر موا ليموشيرا يوم الخميس أن الجزائر تعد "شريكا استراتيجيا" يلعب "دورا هاما" في إرساء السلم و الأمن في إفريقيا. و أوضح