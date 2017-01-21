سفير كينيا في الجزائر موا ليموشيرا: الجزائر تلعب دورا هاما في إرساء السلم و الأمن في إفريقيا





أكد سفير كينيا في الجزائر موا ليموشيرا يوم الخميس أن الجزائر تعد "شريكا استراتيجيا" يلعب "دورا هاما" في إرساء السلم و الأمن في إفريقيا. و أوضح السفير الكيني خلال لقاء مع الصحافة أن "الجزائر تعد شريكا استراتيجيا و نريد أن نعزز علاقاتنا الثنائية و الشراكة لان الجزائر ليست فقط شريكا في المشاورات و لكنه شريك عملي". كما أشار ليموشيرا في هذا الصدد إلى "الدور الهام" الذي تلعبه الجزائر في إرساء السلم و الأمن في المغرب العربي سيما فيما يخص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتسوية الأزمة الليبية و كذا في منطقة الساحل حيث تم توقيع اتفاق للسلم و المصالحة في مالي بفضل الجزائر رئيسة الوساطة الدولية. و أضاف أن اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر "قد فتح الطريق لمرحلة استقرار في هذا البلد" الذي اقر بأهمية المساهمة الجزائرية في تعزيز السلام في المنطقة. أما فيما يخص الأزمة الليبية فقد أكد الدبلوماسي الكيني على ضرورة تشجيع الجهود بغية التوصل إلى حل سياسي داعيا المجتمع الدولي إلى مكافحة العنف و التطرف بتعزيز الشراكة مع إفريقيا. و في معرض تطرقه لآفاق التنمية في القارة الإفريقية أشار السفير الكيني إلى مساهمة الجزائر في إنجاح قمة إفريقيا-فرنسا التي عقدت بباماكو. كما أكد بان القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي المزمع عقدها في نهاية يناير ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإفريقي و كذا رئيس للمفوضية الإفريقية حيث ترشحت للمنصب وزيرة الشؤون الخارجية الكينية أمينة محمد. أما على المستوى الثنائي فقد ذكر السفير الكيني بالعلاقات التاريخية التي تربط الجزائر و كينيا الذين حاربا الاستعمار في الماضي من اجل استعادة الحرية والاستقلال. و استطرد ليموشيرا قائلا أن "علاقاتنا قد تعززت وقد تبادلنا الزيارات الرسمية سيما على المستوى المؤسساتي بإشراك برلماني البلدين بغرفتيه و كذلك الوفود الوزارية".كما أضاف أن بلاده تسعى لبعث عدة مشاريع تعاون في قطاعات محورية سيما التجارة و النقل و السياحة و كذا في مجال التكوين و نقل التكنولوجيا. و خلص الدبلوماسي الكيني في هذا الصدد إلى التأكيد على ضرورة فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وكينيا من اجل تسهيل المبادلات و التنقل بين البلدين.

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