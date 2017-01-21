بن غبريط :"برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة"





كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن إعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات. وأكدت بن غبريط على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية أن نسبة التأخر متفاوتة بين المؤسسات التربوية وولايات الوطن، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش، موضحة أن الأستاذ حرية التصرف لاستدراك هذه الدروس من خلال سلطته التقديرية الخاصة بتنظيم الوقت وتقسيمه بالشكل الذي يضمن تعويضها كاملة. وبخصوص اللقاءات الثنائية التي شرعت فيها وزارة التربية الأسبوع الماضي وشهدت استقبال مكتب الإتحادين الوطنية لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين أشارت بن غبريط إلى أن المعيار في اختيار النقابات يعود للأقدمية، مجددة التأكيد بأنها ستقوم باستقبال النقابات الأخرى خلال الأسابيع القادمة، كاشفة عن تنظيم ندوة وطنية بولاية بسكرة منتصف شهر فيفري المقبل لضبط بروتوكول عملي لفائدة المفتشين حتى يتمكنوا من تكوين الاساتذة والتكفل بشكل أحسن بصعوبات التعلم لدى التلاميذ. وأكدت بن غبريط أن قطاعها قرر فتح استشارة حول التقييم البيداغوجي بداية من ذات الشهر والتي سيكون فيها للمعلم دور مهم في اثراء النقاش حول هذه المسألة، وبخصوص مستوى المؤسسات التربوية بولايات الجنوب أكدت الوزيرة أنها حققت نتائجها مرضية في 2016، مشيدة بالمجهودات المبذولة من طرف مترشحي البكالوريا لولايات الجنوب خلال السنة الماضية الذين تحصل بعضهم على البكالوريا بمعدل يفوق 18 من 20 .

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