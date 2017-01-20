وفاة الطالبة التي سقطت بالمركز الجامعي تيسمسيلت
توفيت صباح اليوم الجمعة في حدود الساعة الخامسة صباحا الطالبة الجامعية بالمركز الجامعي تسمسيلت متأثرة بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها من جراء السقوط الخطير الذي حدث لها ليلة الخميس إلى الجمعة . وحسب المعلومات الواردة إلينا ان الطالبة لم تتجاوز بعد 20 ربيعا نقلت على جناح السرعة الى مستشفى تيسمسيلت مما استدعى الأمر الى إدخالها غرفة الإنعاش منذ تحويلها إلى قسم الاستعجالات بحيث لم يتمكن الفريق الطبي المجند لانقاذها من حالتها الجد خطيرة . واستنادا إلى مصادر إعلامية لم تتأكد أي معلومة حول الضحية لان التحقيق جار على قدم ساق من قبل الجهات المخولة لذلك .
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