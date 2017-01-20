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20/01/2017 09:29:00

حامل اللقب : ساحل العاج بحاجة لتطور كبير في كأس الأمم 2017


 يطمح منتخب ساحل العاج حامل اللقب إلى أداء أكثر تطورا في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم عندما يواجه الكونجو الديمقراطية عشية يوم الجمعة. تشكيلة ساحل العاج الغنية بالمواهب الأمور ستكون صعبة ضد توجو في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثالثة يوم الاثنين وكان التعادل بدون أهداف بداية فاترة لمشوار البطولة.وقال المدرب ميشيل دوسييه في مؤتمر صحفي امس الخميس "لم نمزج كل المكونات لنحصل على أكثر من تعادل. سيكون من الضروري التعامل مع هذه المباراة المهمة (ضد الكونجو الديمقراطية) بعقلية أكثر انفتاحا."ويتصدر المنتخب الكونجولي - الباحث عن أول لقب في كأسالأمم منذ 1974 - ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز 1-صفر على المغرب في المباراة الافتتاحية رغم أنه لم يسيطر على المباراة.وكانت النتيجة بمثابة انتكاسة للمغرب الساعي لإنهاء صيامه الطويل عن الألقاب منذ تتويجه الوحيد في 1976 واجتذب من أجل ذلك المدرب إيرفي رينار من ساحل العاج بعدما قادها للقب كأس الأمم في 2015.ويلتقي المغرب مع توجو في مباراته الثانية بالمجموعة الثالثة  .هزيمة أخرى ستضع حدا لآمال رينار في لقب ثالث بالبطولة بعد أن توج أيضا مع زامبيا عام 2012.وقال رينار عن الهزيمة في المباراة الأولى "ضد توجو لن يكون هناك ثورة كبيرة (في تشكيلة الفريق). من الضروري فصل الأداء عن النتيجة. المحتوى كان جيدا.. والنتيجة كانت سيئة."ليصبح منتخب السنغال أول المتأهلين لدور الثمانية بفوزه 2-صفر على زيمبابوي في فرانسفيل بالمجموعة الثانية. لكن أحد الفرق الأخرى المرشحة للقب وهي الجزائر خسرت 2-1 أمام تونس لتصبح على مشارف الخروج المبكر

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